По налогу на прибыль Свердловская область недополучила 29 млрд рублей

В 2022 году Свердловской области не удалось достичь плановых показателей по поступлению налога на прибыль организаций.

Об этом заявил сегодня депутатам заксо министр финансов региона Александр Старков. «Поступления из основного бюджетообразующего источника, налога на прибыль организаций, за 2022 год составили 108,9 млрд рублей, что на 21%, или 28,9 млрд, рублей ниже годового прогноза и на 15,4% ниже показателя 2021 года. Это произошло в связи с сокращением объемов производства продукции в экспортно-ориентированном секторе промышленности», – рассказал он.

Вторым по объему источником доходов стал НДФЛ, сумма которого заметно увеличилась – 107,8 млрд рублей (по итогам 2021 года – 91,5 млрд рублей). Поступления от акцизов составили 26,8 млрд рублей (в 2021 году – 20 млрд рублей), от налога на имущество – 26,1 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений в 2022 году – 67,4 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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