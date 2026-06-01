За три года поступления в бюджет от НДФЛ выросли почти на 70 млрд рублей

По итогам 2025 года в бюджет Свердловской области поступило 446 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.
Самым крупным источником дохода стал НДФЛ – свердловчане уплатили его на сумму 174,9 млрд рублей. Налог на прибыль организаций составил 136,6 млрд рублей, акцизы по подакцизным товарам – 35,4 млрд рублей, платежи по «упрощенке» – 28 млрд рублей, налог на имущество организаций – 29,7 млрд рублей.
Отметим, что поступления от НДФЛ уже несколько лет растут быстрее, чем от налога на прибыль организаций. Об этой тенденции представители свердловского минфина говорили еще в прошлом году.
Для сравнения: по итогам 2022 года поступления в областной бюджет от налога на прибыль организаций составили 108,9 млрд рублей, по НДФЛ – 107,8 млрд рублей. В 2021 году – 128,7 млрд и 91,5 млрд рублей соответственно.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
