Минфин: доходы от НДФЛ на Урале растут быстрее, чем от налога на прибыль

За 4 месяца годовой прогноз по собственным доходам Свердловской области был исполнен на 33%, это говорит о том, что бюджет 2025 года, скорее всего, будет выполнен. Однако динамика по источникам доходов разная: поступления от НДФЛ растут быстрее, чем от налогов на прибыль организаций.

Об этом заявила сегодня на пленарном заседании заксо Светлана Климук, первый замминистра финансов. Общий объем налоговых и неналоговых поступлений за 4 месяца составил 146 млрд рублей, в том числе 52 млрд рублей – по налогу на прибыль, 42 млрд рублей – по НДФЛ, налог на имущество организаций – 15 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в сопоставимых условиях поступления в областную казну возросли на 9%, но в основном за счет НДФЛ – поступления по налогу на прибыль повысились только на 600 млн рублей.

По оперативным данным, за 5 месяцев налоговые и неналоговые доходы Свердловской области составили 181 млрд рублей, или 41% годового прогноза. Положительная динамика обеспечена за счет поступлений от НДФЛ и упрощенной системы налогообложения, по налогу на прибыль роста нет.

«Прогноз выполним, но одни источники будут не выполнены, другие перевыполнены», – отметила Светлана Климук.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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