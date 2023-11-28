К концу года доходы бюджета впервые могут достичь полтриллиона рублей

В Свердловской области уже перевыполнен годовой план по поступлениям в бюджет от налога на прибыль организаций. Не исключено, что к концу года доходная часть бюджета увеличится до 500 млрд рублей, чего прежде никогда не случалось.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер. «Заслуга предприятий области: сборы от налога на прибыль за 10 месяцев составили 155 миллиардов, что уже больше годового плана на 20 миллиардов», – написал парламентарий.

Он также сообщил, что в целом по итогам 10 месяцев доходы консолидированного бюджета Свердловской области составили 445 миллиарда рублей или 96% от плановых показателей на год. Такими темпами, надеется депутат, к концу года доходы областной казны впервые превысят полтриллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году показатели были гораздо ниже. За весь год организации региона уплатили по налогу на прибыль только 108,9 млрд рублей, что было на 15,4% ниже показателя 2021 года. Это произошло в связи с прошлогодним сокращением объемов производства продукции в экспортно-ориентированном секторе промышленности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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