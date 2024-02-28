Доходы свердловского бюджета за год выросли на 20%

Предварительный анализ исполнения бюджета Свердловской области за 2023 год показал, что почти все налоговые поступления значительно увеличились по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил на брифинге министр финансов региона Александр Старков.

«Итоги исполнения бюджета 2023 года показали запас прочности нашего региона. Доходы составили 448,5 млрд рублей, это на 20% или на 74 млрд рублей выше, чем в 2022 году, – рассказал министр. – Стоит отметить, что, по данным Свердловскстата, на 19,7% выросла средняя зарплата, что очень хорошо сказалось на поступлениях по НДФЛ – они выросли на 13% или 14,3 млрд рублей. Произошел рост цен на металлы, медь, золото, также сказалось очень сильно наполнение оборонного заказа, индекс промышленного производства у нас составил 111%. Прибыль предприятий в целом по экономике увеличилась на 20%. Рост по акцизам составил 10%, собрали 29,5 млрд, по упрощенной системе налогообложения – 18,6 млрд, рост 6,5%, по налогу на имущество – 28,5 млрд, рост на 6%».

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году показатели были гораздо ниже. За весь год организации региона уплатили по налогу на прибыль только 108,9 млрд рублей, что было на 15,4% ниже показателя 2021 года. Это произошло в связи с сокращением объемов в 2022 году производства продукции в экспортно-ориентированном секторе промышленности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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