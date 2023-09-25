В Свердловской области горит 218 гектаров леса

С приходом теплой и сухой погоды в Свердловской области возобновились лесные пожары. По данным на 00 часов 25 сентября, в регионе действовало 17 возгораний на площади 218 гектаров, – сообщает «Авиалесоохрана».

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение на 25-26 сентября: «Ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), 25-26 сентября местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)».

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области установилась аномально теплая погода. В ближайшую неделю температура будет превышать климатическую норму на 6-7 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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