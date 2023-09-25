Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с группой школьников

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП между микроавтобусом с группой школьников и легковым автомобилем.

«СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад», – сообщили в ведомстве.

Как уже писал «Новый День», накануне около 17 час 11 минут в районе кафе «Дружинино» водитель микроавтобуса совершал маневр по обгону впереди двигающейся грузовой автомашины. В это время водитель автомашины «Опель» внезапно начал разворачиваться. Машины столкнулись. В результате аварии пострадала 11-летняя девочка, пассажир минивена, медики диагностировали у нее перелом носа.

На микроавтобусе не было знака «Дети», желтого маячка, не был заключён договор фрахтования. Сама поездка не была согласована с Госавтоинспекцией. За это юридическому лицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Кроме того, на месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия – изношена разметка и занижена обочина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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