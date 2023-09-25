Всего 2% проданных квартир в новостройках Екатеринбурга – больше 100 квадратных метров

На рынке новостроек Екатеринбурга продолжается покупательский бум: в августе было продано более 5 тысяч квартир, по итогам сентября застройщики тоже ожидают увидеть хорошие цифры. При этом большинство покупателей выбирают относительно небольшое жилье: на квартиры до 40 квадратных метров приходится 44% сделок. И только 2% проданных квартир – площадью свыше ста метров.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro структура продаж строящегося жилья заметно не меняется. На квартиры до 40 кв. м приходится около 44% сделок. Это близко к тому, что было в 2021 году. При этом выросла доля квартир 30-40 кв. м, а сектор ультракомпактных студий (до 20 кв. м) сжался, – сообщает в своем телеграм-канале Reburg партнер аналитической платформы bnMAP.pro, руководитель аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. – Квартиры от 40 до 60 кв. м занимают около 31% от всех сделок по договорам долевого участия. 17% рынка сформировано сделками с квартирами от 60 до 70 кв. м. Доля квартир от 80 до 100 кв. м в последние годы – около 5-6%. Сегмент квартир от 100 кв. м – около 2%».

Найти квартиру больше ста метров, которая удовлетворяла бы всем требованиям, не так и просто, – рассказывают сами покупатели. Если это объект в центре, то у него будет заоблачная цена. Если же устраивает цена, то как правило ЖК находится в отдаленных районах.

Разброс цен на объекты большой. Например, в одном из строящихся жилых комплексов на Уралмаше (улица Калинина) 3-комнатная квартира площадью 101 кв. метр стоит от 9,6 миллиона рублей. В Академическом 4-комнатная (104 кв. метра) – от 11,1 миллиона. Ближе к центру цены вырастают минимум в два раза. Так, в жилом комплексе на Хохрякова есть в продаже 3-комнатные квартиры (137 кв. метров) за 26 миллионов рублей. А на Московской – 4-комнатные (149 кв. метров) – за 24 миллиона рублей.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге в августе наблюдался настоящий бум на покупку квартир в новостройках. За месяц девелоперы распродали более 5000 объектов – это 10% от всего объема предложения на первичном рынке (50 тысяч квартир). В сентябре тоже ждут хороших результатов, поскольку продолжают действовать прежние правила одобрения льготной ипотеки. А вот в октябре может быть просадка: с 1 октября банки будут более внимательно выбирать заемщиков (смотреть на степень закредитованности), а также увеличится первоначальный взнос по кредитам с господдержкой.

«В сентябре еще есть возможность для положительной корректировки цен в некоторых жилых комплексах. С октября скорее всего будет охлаждение спроса, стабилизация цен. А к концу года застройщики будут возвращать акции, скидки и дисконты. В целом импульс для роста цен затухает», – рассказывал ранее «Новому Дню» Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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