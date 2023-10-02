Аналитики рассказали, в каких районах Екатеринбурга цены на квартиры выросли больше всего

С начала года цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 6,3%, а за год – на 9,5%. Аналитики рассказали, где в черте города квартиры сейчас стоят дороже всего.

«Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составляет 109 504 рублей. Ценовой показатель увеличился на 0,2% за неделю, за месяц фиксируем также прирост – на 0,7%. По количественным показателям рынок вторичного жилья в последние месяцы сокращается: сейчас выставляется на продажу около 2560 квартир (в начале 2023 года в Базе данных УПН квартир выставляли больше на 26,7%). Сроки экспозиции лотов на рынке приближаются к отметке 3,5 месяцев», – рассказали в аналитическом отделе УПН.

Самые дорогие квартиры, конечно, – в центре Екатеринбурга. И здесь же цена растет быстрее всего. С начала года метр прибавил 11,5% и сегодня в среднем обходится покупателю в 153 164 рубля. Самые дешевые квартиры в центре продают по 93 тысячи за кв. метр, самые дорогие – почти по 250 тысяч рублей.

Далее по удаленности от центра цены менялись так:

– первый пояс (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный) – 121 786 рублей за квадратный метр (+8,1% с начала года);

– второй пояс (Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкая Речка, Эльмаш, Солнечный) – 102 380 рублей за квадратный метр (+5,9%);

– третий пояс (Елизавет, Компрессорный, Новая Сортировка, С. Сортировка, Совхоз, Химмаш, Чермет, Сибирский, Синие Камни) – 91 430 рублей за квадратный метр (+9,2%);

– четвертый пояс (Лечебный, Верхнемакарово, Горный Щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный и другие) – 80 560 рублей за квадратный метр (+8,3%).

Как ранее писал «Новый День», в дальнейшем рост цен, скорее всего, остановится. По оценкам экспертов, потенциал для этого исчерпан: ипотека стала очень дорогой, требования к заемщикам ужесточили.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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