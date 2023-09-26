По факту ДТП с автобусом, перевозившим школьников, возбуждено уголовное дело

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего группу школьников.

«В ходе расследования Следственным комитетом выясняются все обстоятельства инцидента. Допрашиваются свидетели, выясняется точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью, изучается документация о работе предприятия, оказывающего услуги по перевозке организованной группы детей. Выполняются иные необходимые процессуальные действия», – сообщили в СУ СКР Свердловской области. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, 24 сентября около 17 час 11 минут в районе кафе «Дружинино» водитель микроавтобуса, перевозивший группу детей, совершал маневр по обгону впереди двигающейся грузовой автомашины. В это время водитель автомашины «Опель» внезапно начал разворачиваться. Машины столкнулись. В результате аварии пострадала 11-летняя девочка, пассажир минивена, медики диагностировали у нее перелом носа.

На микроавтобусе не было знака «Дети», желтого маячка, не был заключён договор фрахтования. Сама поездка не была согласована с Госавтоинспекцией. За это юридическому лицу грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Кроме того, на месте ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия – изношена разметка и занижена обочина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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