В Екатеринбурге вновь побит температурный рекорд: понедельник стал самым теплым за 143 года

Вчерашнее 25 сентября стало самым теплым за 143 года метеонаблюдений в Екатеринбурге. Днем температура достигла почти 24 градусов, а среднесуточная была +18 градусов, что на 9 градусов выше нормы.

Как пишет синоптик Алексей Пулин в телеграме «Погода в Екатеринбурга», показатели стали самыми высокими за 143 года. За более ранний срок наблюдений нет. Напомним, 24 сентября также было самым теплым в истории.

«Сегодня через территорию Свердловской области пройдет атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодный воздух с северо-запада. Уже к середине дня воздушная масса над областью полностью сменится и в холодном воздухе начнет усиливаться гребень антициклона. При этом дневной прогрев все-таки ожидается существенным (для конца сентября). Ночь на среду при прояснении и стихшем ветре прогнозируется холодной, до +1..+6, с очередными шансами на заморозки», – сообщил синоптик.

Днем сегодня будет +14 – ...+19, ночью +7 – ...+12. Завтра днем ожидается +15, в четверг – +13 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»