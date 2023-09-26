Вакцину «Спутник V» привезут в октябре, но достанется она только больным людям

Поставка вакцины от коронавируса в Свердловскую область ожидается во второй половине октября. Но массовой вакцинации не будет. Прививки будут ставить людям с заболеваниями иммунитета, «хроникам» и пожилым.

«Ждем «Спутник V», за счет областного бюджета. Поставок федеральных в этом году не будет. Вакцинация будет проводиться гражданам, которые не прививались и не болели ни разу. А также иммунокомпрометированным гражданам, людям с хроническими заболеваниями и пожилым», – рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Тем, кто хочет поставить прививку от коронавируса, он рекомендовал поискать платную вакцину «Конвасэл», которая должна была появиться в свободной продаже. По словам Харитонова, вакцина стоит 500-600 рублей.

«Пока я сам не видел в аптеках, но поставщики говорят, что она появилась. Поэтому те, кто хочет поставить прививку, могут сделать это за личные средства», – отметил Александр Харитонов (аптечные справочные Екатеринбурга не нашли вакцину ни в одной аптеке – прим.ред).

Каких-либо глобальных ограничений, связанных с коронавирусом, вводить не планируют, – сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Оснований для этого нет, заболевших коронавирусом в десятки раз меньше, чем год назад. Каждый должен сам соблюдать меры профилактики, которые всем нам знакомы с пандемии», – прокомментировала Анжелика Пономарева. Она также рассказала, что в Свердловской области циркулирует уже знакомый штамм «Омикрон».

Напомним, в конце сентября в Свердловской области увеличилось количество заболевших коронавирусом, есть даже летальные исходы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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