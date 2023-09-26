Свердловчане снова увидели северное сияние (ФОТО)

В Свердловской области снова можно было наблюдать северное сияние. Минувшей ночью небесное явление увидели в 300 км от Екатеринбурга. Так, свечение в верхних слоях атмосферы сняли в Волчанске. Автор снимков – Дарина Неселова.

Напомним, северные сияния возникают из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Чем сильнее активность на Солнце, тем ярче проявления на Земле.

Ранее сообщалось о магнитной буре, которая началась вечером в воскресенье и пока продолжается – сегодня, во вторник, возможны повторные всплески активности на Солнце. Это уже четвертая магнитная буря с начала осени. Астрофизики предупреждают, что активность будет только нарастать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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