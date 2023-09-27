Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла на 500 гектаров

В Свердловской области серьезно осложнилась ситуация с лесными пожарами. За сутки их площадь выросла с 311 до 827 гектаров.

«На 00:00 27 сентября в Свердловской области действовало 27 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 827 га», – сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным телеграм-канала «Не для протокола», приближенного к губернатору Евгению Куйвашеву, 12 пожаров локализовано. С огнем борются 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, патрулирует леса малая авиация. Ситуация под их контролем, угрозы населенным пунктам нет. Больше всего пожаров сейчас – на севере региона: в Серове, Гаринском районе и Сосьве.

Напомним, вчера в Свердловской области в лесах снова ввели режим ЧС регионального характера. Это позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

Режим ЧС – не то же самое, что особый противопожарный режим. В прошлый раз такой вводили в июле текущего года, когда горели сотни гектаров леса. Особый противопожарный режим, напомним, был отменен 15 сентября. Ходить в лес уральцам пока не запрещают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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