В лесах Свердловской области из-за пожаров снова ввели режим ЧС

В Свердловской области в лесах снова ввели режим ЧС регионального характера. Это позволит привлечь на тушение очагов больше специалистов и техники.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в лесах режим ЧС регионального характера. Введение в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Режим ЧС – не то же самое, что особый противопожарный режим. В прошлый раз такой вводили в июле текущего года, когда горели сотни гектаров леса. Особый противопожарный режим, напомним, был отменен 15 сентября. Ходить в лес уральцам пока не запрещают.

Добавим, что по данным «Авиалесоохраны», на сегодняшнее утро в Свердловской области действовало 22 пожара на площади 311 га, что почти на сто га больше, чем вчера.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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