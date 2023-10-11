В уральских лесах третий раз за год отменили режим ЧС

С 10 октября в лесах Свердловской области третий раз с начала года отменили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Алексей Шмыков.

Как уже сообщал «Новый День», первый раз в этом году режим ЧС в лесах был введен 4 мая, а отменен 30 июня, второй раз – введен 13 июля после страшного пожара в селе Шайдуриха, а отменен – 28 июля.

26 сентября режим ЧС регионального характера был введен в третий раз. Это позволило привлечь на тушение очагов больше специалистов и техники.

В воскресенье, 8 октября, сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков потушили последний лесной пожар – он действовал в Тугулымском районе на площади 1,3 гектара. Специалисты отмечают, что им помогли дождливая погода и похолодание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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