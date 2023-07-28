Губернатор Куйвашев отменил режим ЧС в уральских лесах

Губернатор Евгений Куйвашев второй раз за это лето отменил режим ЧС в лесах Свердловской области.

Указ губернатора вступил в силу с 27 июля. Между тем ближайшие дни будут жаркими. По прогнозам синоптиков, сегодня в области будет 24-29 градусов тепла, местами возможны кратковременные грозы. В выходные будет жарко, до +32, преимущественно без осадков.

Напомним, введение режима чрезвычайной ситуации в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

В прошлый раз режим ЧС был введен 13 июля, на следующий день после страшного пожара в селе Шайдуриха.

До этого режим ЧС в лесах был введен 4 мая, а отменен 30 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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