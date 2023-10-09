В Свердловской области не осталось лесных пожаров

В Свердловской области ликвидированы все природные пожары.
Как сообщили в ДИПе, в воскресенье, 8 октября, сотрудники Уральской авиабазы и арендаторы лесных участков потушили последний пожар в Тугулымском районе на площади 1,3 гектара. Специалисты отмечают, что им помогли дождливая погода и похолодание.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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