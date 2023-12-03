Жители Екатеринбурга почтили память безымянных защитников России

Сегодня на Широкореченском кладбище состоялся торжественно-траурный митинг в честь Дня Неизвестного Солдата. Уральцы почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Гранитная стела с надписью «Неизвестному солдату 1941-1945» была открыта на Широкореченском кладбище в 2012 году по инициативе ветеранских и общественных организаций.

На мероприятии собрались горожане, представители ветеранских общественных организаций, областных и городских властей, военного комиссариата, молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение». Они возложили цветы к могилам безымянных защитников, умерших от ран в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия состоялись также у мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам предприятий, расположенных на территории уральской столицы.

«День Неизвестного Солдата ежегодно отмечается в России 3 декабря. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI века пропали без вести порядка 2 миллионов советских и российских граждан. В 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, у стен Кремля в Александровском саду был захоронен прах Неизвестного Солдата. Сегодня у этой могилы круглосуточно дежурит пост № 1 Вооруженных Сил. В эти дни в Екатеринбурге проходят торжественно-траурные церемонии и мероприятия по увековечению памяти героев», – отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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