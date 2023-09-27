Фармацевты рассказали, что в аптеках Екатеринбурга нет и пока не будет вакцин от коронавируса (ВИДЕО)

В аптеках Екатеринбурга пока нет вакцины «Конвасэл», которая якобы вышла в гражданский оборот. Фармацевты считают, что не стоит ее ожидать и в ближайшие месяцы.

«Не было этой вакцины еще ни разу. Вакцина существует, да, но еще ни разу не привозили. Даже по ближайшим аптекам не было. Сейчас активно тесты покупают и от коронавируса, и от простуды, но вакцин нет, – рассказала фармацевт одной из сетевых аптек Екатеринбурга. – Вакцина только зарегистрирована, определена цена – 4300 рублей за 10 доз. Но вот пока не видела в продаже, может в поликлиниках будет».

Как писал ранее «Новый День», массовой бесплатной вакцинации от коронавируса в этом году не будет. В конце октября в Свердловскую область привезут партию «Спутник V» за счет областного бюджета. Но прививать будут только граждан, которые не прививались и не болели ни разу, а также иммунокомпрометированных граждан, людей с хроническими заболеваниями и пожилых

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов всем остальным посоветовал прививаться платной вакциной «Конвасэл». «Пока я сам не видел в аптеках, но поставщики говорят, что она появилась. Поэтому те, кто хочет поставить прививку, могут сделать это за личные средства», – заявил Александр Харитонов.

Напомним, в конце сентября в Свердловской области увеличилось количество заболевших коронавирусом, есть даже летальные исходы.

Фармацевты о вакцине от коронавируса

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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