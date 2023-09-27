Во второй этап битвы за кресло мэра Первоуральска вышли 8 человек

Состоялся первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Первоуральска.



Как сообщает пресс-службе гордумы, конкурсная комиссия провела проверку достоверности сведений, представленных кандидатами.

Во второй тур вышли 8 человек: действующий мэр Игорь Кабец, скандально известная экс-депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, общественный активист Анатолий Гаврилов, представитель ПНТЗ Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, общественник Денис Степанченко, советник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков и подполковник полиции Александр Недоростов.

Проведение второго этапа конкурса назначено на 9 октября 2023 года.

Первоуральск, Елена Владимирова

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