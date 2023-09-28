В Свердловской области продолжает гореть 746 гектаров леса

В Свердловской области продолжают действовать крупные лесные пожары. По данным «Авиалесоохраны», всего зарегистрировано 20 очагов, лес горит на площади 746 гектаров.

Со вчерашнего дня площадь возгораний удалось сократить почти на 10%. Как ранее сообщали в департаменте информполитики губернатора, самые крупные пожары действуют на севере Свердловской области: в Серове, Сосьве, Гаринском районе.

Напомним, в лесах снова ввели режим ЧС регионального характера. Это позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

Режим ЧС – не то же самое, что особый противопожарный режим. В прошлый раз такой вводили в июле текущего года, когда горели сотни гектаров леса. Особый противопожарный режим, напомним, был отменен 15 сентября. Ходить в лес уральцам пока не запрещают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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