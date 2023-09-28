Тотальная засуха: уровень воды в уральских реках опустился на самые низкие показатели за всю историю

На реках Свердловской области фиксируют самый низкий уровень воды за всю историю наблюдений. Гидрологи говорят о нарастающем дефиците водных ресурсов.

«В Свердловской области сохранялся дефицит водных ресурсов. За прошедшую неделю в Лобве и среднем течении Сосьвы уровни воды опустились ниже низших отметок из выборки сентября за всю историю наблюдений. На участках Чусовой и ее отдельных притоков, Сылвы, некоторых притоков Ницы, Пышмы, Сосьвы, Туры уровни воды соответствовали таким отметкам или отличались от них всего на несколько сантиметров», – сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на основании отчета начальника отдела гидрологических прогнозов Нели Мирошниковой и гидролога отдела гидрологических прогнозов Веры Рублевой.

Еще хуже ситуация в реках Уфа и Тура в районе Красноуфимска и села Санкино. Там уровень воды опустился не только ниже низших отметок сентября, но и ниже всех отметок за весь период открытого русла. В реке Тура в районе села Туринская Слобода такая ситуация сохраняется с августа, и по данным на 27 сентября уровень воды здесь уже ниже исторического низшего уровня межени на 38 сантиметров. Причем гидрологи не прогнозируют увеличения водности рек как минимум до конца месяца.

Как ранее писал «Новый День», на Урале мелеют водохранилища. В последние три года складываются неблагоприятные погодные условия для пополнения запасов пресной воды. В том числе, это связано с обмелением рек. О причинах маловодья мы подробно писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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