Избран руководитель свердловской областной общественной организации «Ветераны СВО»

Председателем Свердловской областной общественной организации «Ветераны специальной военной операции» избран депутат заксобрания Виктор Бабенко, который также возглавляет региональную организацию Российского союза ветеранов Афганистана. Первым заместителем избран Дмитрий Ермаков – военнослужащий, участник СВО, которому в ближайшее время предстоит новая служебная командировка, сообщили в ДИПе.

СООО «Ветераны специальной военной операции» базируется в помещениях филиала фонда «Защитники Отечества» на Малышева, 31д. Предполагается, что работа фонда и ветеранской организации будут дополнять друг друга, усиливая эффективность.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной целью его работы является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Как уже сообщал «Новый День», в свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три месяца его работы обратилось более 3 тысяч ветеранов СВО и членов их семей. Проблемы у них самые разные, от юридических вопросов до бытовой помощи. Сейчас в штате организации работают 40 социальных координаторов, за которыми закреплены муниципалитеты Свердловской области. К каждому из них участники СВО и их родные могут обратиться для консультации по самым разным вопросам. В Екатеринбурге находится центральный офис, где работают представители минздрава, минсоцполитики, юристы, психологи, специалисты службы занятости. Для того чтобы фонд работал как своего рода МФЦ для ветеранов и членов их семей, у него заключены соглашения с 20 министерствами и ведомствами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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