По Свердловской области ездит всего 300 дорогостоящих автомобилей

В Свердловской области в собственности физических лиц находится всего 300 автомобилей, которые можно классифицировать как дорогостоящие с точки зрения налогового законодательства. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

Он пояснил, что с 2022 года изменились правила начисления транспортного налога. Если раньше повышающий коэффициент на дорогостоящие автомобили применялся для машин стоимостью выше 3 млн рублей, то теперь – выше10 млн рублей. Естественно, таких автомобилей в собственности свердловчан гораздо меньше, по данным налоговиков – в 20 раз. Всего в регионе таких транспортных средств около 300.

Как уже сообщал «Новый День», еще в 2019 году эксперты обратили внимание на то, что дорогостоящие автомобили в России, особенно в Москве, исчезают с налогового учета. По одной из версий, их владельцы могли воспользоваться региональными налоговыми льготами или перерегистрировать машины на юридическое лицо.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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