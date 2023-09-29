Платеж по налогу на имущество физлиц в этом году возрастет

Управление ФНС по Свердловской области начало рассылку уведомлений об уплате налога на имущество физических лиц за 2022 год. Как рассказал на пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин, сумма платежа в этом году будет отличаться. Это связано с тем, что регион третий год переходит на уплату налога исходя из кадастровой стоимости жилья. В течение трех лет действует понижающий коэффициент, который постепенно увеличивается: в 2020 году – 0,2, в 2021 – 0,4, в 2022 – 0,6. Уплатить налог необходимо до 1 декабря.

Павел Ваняшин отметил, что многие свердловчане подключили себе личный кабинет налогоплательщика. Через этот сервис разослано более 1 млн уведомлений, или около 54%. Еще 800 тысячам налогоплательщикам уведомления придут обычной почтой в течение ближайших двух недель.

Напомним, ранее «Новый День» выяснил, как изменились цифры в квитанциях после перехода на начисление налога исходя из кадастровой стоимости жилья.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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