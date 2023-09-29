Убийца из банды Федоровича погиб на спецоперации

В зоне специальной военной операции погиб Егор Дровников из Каменска-Уральского. В начале СВО Дровников заключил контракт с ЧВК «Вагнер», был награжден двумя крестами ЧВК «Вагнер», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В июле заключил контракт с министерством обороны и продолжил службу в мотострелковой роте, сообщает администрация Каменска-Уральского.

До 2022 года Егор Дровников находился в колонии строгого режима, куда попал как один из участников банды Василия Федоровича. На счету преступной группы, в которую входили 11 человек, 14 убийств, совершенных на территории Свердловской и Курганской областей с 2006-го по 2012 год. В 2015 году Егор Дровников получил 22 года колонии строгого режима. Следствие доказало, что он забил молотком одного из лидеров банды Даниила Поташникова. В 2016 году ему «скостили» срок на 4 месяца – до 21 года и 8 месяцев.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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