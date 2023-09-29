Космонавт Прокопьев рассказал, как экипаж отреагировал на увеличение срока полета на полгода

Командир экипажа МКС-69, космонавт Сергей Прокопьев ответил на вопрос, как команда отреагировала, когда узнала, что их пребывание на орбите увеличилось с 6 месяцев до года.

«Конечно, большой радости мы от этой ситуации мы не испытали, но и разочарования тоже не было. Мы все – профессионалы, и знали, что продление миссии нам по силам, так что плохо реагировать не приходилось. Было немного грустно, что не так быстро увидим свои семьи, но мы смирились с этой ситуацией и продолжили работу», – цитирует Прокопьева ТАСС.

Напомним, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио провели в космосе 371 сутки – этой самый длительный полёт по программе МКС. Первоначально планировалось, что они вернутся на землю в марте 2023 года, но возвращение отложили на полгода по техническим причинам.

27 сентября в 14:17 (мск) спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио приземлился в районе казахстанского города Жезказган, сообщает Роскосмос.

Напомним, Сергей Прокопьев родился и вырос в Екатеринбурге. Дмитрий Петелин учился в соседнем Челябинске.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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