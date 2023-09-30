Президента «Урала» Иванова хотят отстранить за жесткий отзыв о судействе на матче с «Ростовом»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов может быть отстранен по решению Российского футбольного союза после заседания комитета по этике на три месяца. Об этом пишет в своем телеграме журналист Иван Карпов.

Напомним, накануне Иванов жестко высказался о судействе на матче «Урала» и «Ростова». «Вы же сами всё видели. Судейство было говном! Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?! Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать? Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать?» – сказал Иванов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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