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Среда, 4 октября 2023, 13:20 мск

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Президент ФК «Урал» жалеет, что Дзюба пошел играть за «Локомотив»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов жалеет, что Артем Дзюба пошел играть за «Локомотив». По его словам, у него был вариант пригласить знаменитого нападающего в уральскую команду.

«С Дзюбой мы созванивались, но я его не звал. Мне его неоднократно предлагали, в какой-то степени я жалею, что не договорился с Артёмом. Он показал, что он действительно сильный футболист. Он парень, который делает себя сам, куда только по арендам не ездил. Сейчас он пришёл в «Локомотив» и показал, что равных ему форвардов у нас нет», – рассказал YouTube-каналу Nobel Григорий Иванов.

Напомним, что в «Локомотив» Артем Дзюба ушел в феврале 2023 года на правах свободного агента.

Екатеринбург, Елена Васильева

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