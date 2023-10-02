На Урале стало меньше рябчиков, клюквы и кедровых шишек

Специалисты заповедника «Денежкин Камень» подвели итоги учетов птиц семейства тетеревиных, оценку продуктивности ягодников и кедровников, которые проходят каждый год.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, всего учетчики встретили 29 рябчиков, 22 глухаря и 5 тетеревов, это сопоставимо с результатами прошлых лет. Рябчиков замечено меньше, но, возможно, это связано с поздним временем проведения учета.

Помимо птиц исследователи вели учет ягод и кедрового ореха. По сравнению с прошлой осенью стало больше рябины. При этом очень мало брусники и клюквы, а морошка не встретилась совсем. Мало и кедровых шишек.

Североуральск, Елена Владимирова

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