На Эльмаше начали «офицфровывать» больницу №23

В ключевом медицинском центре Эльмаша начался новый этап в развитии: цифровизация и переход к электронному документообороту. Финансирование важного процесса взял на себя Фонд святой Екатерины.

В центральную городскую больницу №23 уже привезли 30 современных компьютерных комплексов, которые будут распределены по врачебным кабинетам и регистратуре.

«Это переход нашей медицинской системы на единую систему электронных документов, когда любой врач нашего города или области может получить всю необходимую информацию о пациенте. Это уменьшит время на принятие решений, поможет в более точной диагностике, ускорит те процессы, которые связаны непосредственно с лечением», – говорит заместитель главного врача по хирургии, врач-нейрохирург Владислав Герасименко.

Благодаря этому у пациентов и врачей отпадет необходимость передачи из больницы в больницу бумажных документов, рентгеновских снимков и так далее. Теперь эти данные можно будет получить в полном объеме в кратчайший срок, а значит, появится возможность для быстрых коммуникаций.

Нагрузка на больницу очень серьезная: ежегодно в поликлинику обращаются 450 тыс. человек, а через стационар проходит около 20 тыс. пациентов. При этом количество различных исследований достигает 1,5 млн.

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины постоянно поддерживают систему здравоохранения Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»