Снег в Свердловскую область может прийти через неделю

В ближайшие дни температура воздуха в Свердловской области будет превышать климатическую норму октября на 4-5 градусов. Будет тепло, солнечно и преимущественно без дождей. Серьезное похолодание и даже снег синоптики ожидают к концу первой декады месяца.

«2-5 октября температура воздуха будет превышать норму на 4-5°: ночью будет +4...+9°, днем +12...+17°. Дождь ожидается, в основном, на севере Свердловской области, в ее южных районах небольшие осадки вероятны лишь местами, в Екатеринбурге не исключается небольшой дождь 3 октября, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – В период 6-8 октября температура воздуха понизится на 4°, приблизившись к норме. Осадков по-прежнему немного. Значительное похолодание с осадками в виде дождя и снега просматривается на исходе первой декады октября (9-10 октября)».

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура октября будет превышать климатическую норму на 1-1,5 градуса. Осадков будет примерно столько же, сколько и в прошлые годы.

«Закончившийся сентябрь в Екатеринбурге при средней температуре 13,5° занял по теплу второе место, потеснив 1974 год (12,9°). Первое место остается за сентябрем 1957 года (15,3°). Что касается сентябрьских осадков, то лидером, как и в августе, вновь оказался Челябинск, где выпало почти 300% месячной нормы влаги, а в Екатеринбурге всего 62%», – добавила Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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