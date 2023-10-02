Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила тысячу гектаров

В Свердловской области продолжают действовать 8 пожаров на площади 1110 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. В основном горят леса на севере региона.

Вчера крупные пожары тушили в Гаринском, Ирбитском, Сотринском и Серовском лесничествах. На местах работали 290 специалистов Авиалесоохраны Свердловской и Тюменской областей, лесных пожарных станций и волонтеры. Задействовано более 40 тракторов, бульдозеров и другой наземной техники. Для тушения пожаров привлечено одно воздушное судно, для мониторинга обстановки – еще три.

Напомним, с 26 сентября в лесах Свердловской области действует режим ЧС регионального характера. С 26 по 30 сентября, по данным Авиалесоохраны, потушено 36 лесных пожаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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