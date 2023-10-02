В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели строителя (ФОТО)

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на стройке.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, трагедия случилась 29 сентября на улице Азина, где возводится жилой дом. Один из строителей упал с высоты и погиб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Погибший – мужчина 1996 г. р., прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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