Финансирование муниципалитетов в 2024 году увеличится вдвое

Свердловский минфин провел с муниципалитетами согласительные процедуры по формированию бюджета на 2024 год и плановый период. Главы городов и районов рассказали областным чиновникам более чем о 200 актуальных для своих территорий проблемах, сообщили в ДИПе.

В целом оценка расходных полномочий муниципальных образований по сравнению с 2023 годом увеличилась в два раза. «Традиционно, среди основных вопросов – ремонт и реконструкция автомобильных дорог, подготовка к отопительному сезону, модернизация объектов ЖКХ, благоустройство, переселение из аварийного жилья, ремонты детских садов и школ, строительство спортивных сооружений, развитие межмуниципального транспорта и многие другие. В первую очередь мы всегда просим руководителей муниципалитетов сконцентрироваться на мероприятиях, требующих реализации в 2024-2026 годах. Это, в том числе, социально-значимые для каждой территории объекты, которые необходимо вовремя профинансировать и сдать в установленные сроки», – рассказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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