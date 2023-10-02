За неделю 31,3 тысячи свердловчан заболели ОРВИ: доминирует риновирус

В Свердловской области за минувшую неделю зарегистрировано 31,3 тысячи случаев ОРВИ. Заболеваемость снизилась на 20% за неделю и сейчас на 3,6% меньше среднемноголетнего уровня.

Как и неделей ранее, чаще всего болеют дети (62% от всех), а в циркуляции вирусов преобладает риновирус. Также на минувшей неделе в лабораториях выявлены коронавирус, парагрипп, метапневмовирусы, боковирусы.

В Екатеринбурге заболеваемость за неделю тоже снизилась на 21%: выявлено 14,6 тысячи случаев ОРВИ. Но есть муниципалитеты, где болеют по-прежнему много: Невьянск, Арамиль, Сысерть, Сухой Лог, Богданович.

От гриппа на текущую дату привиты 900 тысяч человек или 21,13% от всего населения. По плану нужно охватить вакцинацией 65% свердловчан.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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