На улице Белинского столкнулись четыре машины, одна из них перевернулась (ФОТО)

На улице Белинского сегодня днем столкнулись четыре машины. От удара одну из легковушек перевернуло на крышу. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

ДТП случилось напротив дома № 210а по улице Белинского. «На месте автоаварии работают экипажи ДПС, которые оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка и проводят процессуальные действия. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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