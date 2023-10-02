Депутат заинтересовался выплатами раненым участникам СВО из числа заключенных

Участники спецоперации из числа заключенных, раненные в бою, должны получать такие же выплаты, как и другие военнослужащие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его данным, бывшие заключенные получают за ранение от 50 до 300 тысяч рублей – в десять раз меньше, чем другие категории участников СВО.

«Я понимаю, что денежное довольствие для них может быть меньше, чем у обычных контрактников и мобилизованных. Потому что главная «выплата» для заключенного – реабилитация, возможность начать жизнь «с чистого листа». Здесь объективно разные стартовые условия. Но сама жизнь и здоровье у всех людей равноценны. Пуля не разбирает, грешник ты или праведник. Урон наносит один и тот же. Поэтому и выплаты за ранение должны быть, наверное, одинаковыми для всех категорий участников СВО», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

С какими еще проблемами военнослужащие обращаются к депутату, «Новый День» рассказывал здесь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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