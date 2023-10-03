В Екатеринбурге традиционными очередями за бейджами открылась строительная выставка 100+TechnoBuild (ФОТО)

Сегодня в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открывается строительная выставка 100+TechnoBuild. Не обошлось без пробок и очередей.

Автомобилисты вынуждены были постоять на Кольцовском тракте, где к тому же одна полоса сегодня занята строительной техникой.

Участники, которые приехали к самому открытию форума, вынуждены были стоять за своими бейджами по полчаса и более. Сейчас ситуация почти нормализовалась, очереди двигаются быстро.

Ожидается, что сегодня выставку откроют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После чего они обойдут стенды. Завтра на форуме ждут министра строительства России Ирека Файзуллина.

Отметим, что выставка включает в себя все направления строительства, проектирования, развития городской среды. Это место встречи девелоперов, застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей материалов и технологий, подрядных организаций, представителей органов власти и научного сообщества. Форум продлится до 6 октября. Ежедневно в рамках деловой программы будут проходить обсуждения актуальных вопросов отрасли. А девелоперы презентуют свои планы по застройке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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