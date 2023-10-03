В окрестностях Сосьвы потушен глубинный торфяной пожар (ФОТО)

В Свердловской области за сутки ликвидировано 77,11% лесных пожаров, в том числе – в труднодоступных и заболоченных территориях.

Как сообщает ДИП со ссылкой на и.о. директора Уральской авиабазы Илью Секерина, в Сосьвинском районе возгорание удалось ликвидировать благодаря привлечению тяжелой техники, при помощи которой наземная служба Уральской авиабазы сформировала широкие минерализованные полосы на возвышенных местах по периметру болотистых мест.

«Так как это был глубинный торфяной пожар, немало усилий было приложено для того, чтобы горение не распространилось за пределы созданных препятствий. В Гаринском районе аналогичная работа велась вручную парашютно-десантной службой, так как доставить технику на помощь людям было невозможно», – рассказал Секерин.

Действующие возгорания в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах локализованы и не распространяются. Борьбу с огнем ведут 264 специалиста Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков, задействовано 34 единицы техники.

Сосьва, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»