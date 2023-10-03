В халяльной колбасе нашли свинину

Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области обнаружили свинину в колбасе для мусульман.

«По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская». В колбасных изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» выявлена ДНК свиньи», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предприятиям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ. За подобный проступок он могут лишиться деклараций о соответствии. Кроме того, Россельхознадзор сообщит о нарушителях в областную прокуратуру для мер административного реагирования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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