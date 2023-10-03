На тюменской трассе перевернулся автомобиль (ФОТО)

На 13-м км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в результате ДТП перевернулся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, водителя осматривают медики на месте ДТП, оказывают ему необходимую помощь. Транспорт на этом участке пока движется по одной полосе, инспекторы ДПС регулируют поток, проводят процессуальные действия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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