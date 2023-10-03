Завтра по всей стране завоют сирены

В среду, 4 октября, во всех субъектах РФ будут проверять систему оповещения населения.

Как сообщает пресс-служба МЧС, зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал «Внимание всем!». Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Информация будет также доступна в мобильном приложении «МЧС России».

«Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые», – предупреждают в МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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