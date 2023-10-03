Крупный поселок на Урале остался без отопления из-за долгов за газ

Около 10 тысяч жителей поселка Малышева не могут дождаться подключения отопления из-за того, что местные коммунальщики задолжали крупную сумму поставщикам газа.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ресурсоснабжающая компания ООО «Энергосфера» задолжала ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» более 6 млн рублей, из-за чего последняя перекрыла подачу газа на котельную в пгт. Малышева. В результате этого отопительный период в поселке до сих пор не начат.

В связи с этим прокуратура Асбеста направила в суд исковое заявление с требованием обязать ООО «Газпром газораспределение Екатеринбург» восстановить подачу газа в поселок Малышева. Суд согласился удовлетворить эти требования.

Возобновление подачи газа в котельную пгт. Малышева и восстановление прав жителей находится на контроле прокуратуры области.

Малышева, Елена Владимирова

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