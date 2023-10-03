Россельхознадзор остался недоволен условиями жизни екатеринбургских крокодилов (ФОТО)

Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения на екатеринбургской крокодиловой ферме.

Как сообщает пресс-служба ведомства, визит на ООО «Крокодилвиль» был плановым. Инспекторы выяснили, что на ферме не все в порядке: помещение, где готовят корм для животных, находится в антисанитарном состоянии. Кроме того, не проводится ежедневный контроль за физическим состоянием крокодилов, не ведется учет их кормления и поения.

Руководству фермы выдали предписание об устранении нарушений. Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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