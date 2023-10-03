На форуме 100+TechnoBuild презентовали «второй Академический»: девелопер рассказал, что именно построят в Горнощитском (ФОТО)

Сегодня на выставке 100+TechnoBuild на стенде ГК «КОРТРОС» презентовали новый район – Горнощитский. По замыслу застройщика, в перспективе он может стать девятой административной единицей Екатеринбурга. При комплексном освоении территории будут использовать опыт застройки Академического, при этом обещают учесть вопросы транспортной доступности и рабочих мест.

«Презентуем сегодня новый проект, в перспективе он может стать девятым районом Екатеринбурга. Если сравнивать с первым Академическим, масштаб почти такой же. Это будущая перспектива жилищного развития Екатеринбурга. Не секрет, что сегодня «РСГ-Академическое» вместе с партнерами на своей площадке строит около 30 процентов всего сдающегося жилья в городе. И надо думать о перспективах после Академического, думать, какой проект поддержит развитие строительной отрасли и обеспечит такие же объемы сдачи жилья. Мы считаем, что таким проектом мог бы быть Горнощитский, – рассказал на стенде генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. – Для комплексного освоения территории именно в этой локации есть все девелоперские предпосылки. Рядом с будущим Горнощитским лежат транспортные пути, есть производственные силы, есть по соседству жилая застройка (микрорайон Солнечный). Если объединить будущий Горнощитский с соседними районами, то общая численность населения может достигать 200 тысяч человек».

Строительство Горнощитского ГК «КОРТРОС» планирует начать уже в 2024 году. Проектная документация готова, она находится на согласовании в мэрии Екатеринбурга. По словам Сергея Ланцова, есть понимание по прокладке инженерных сетей, есть и инвесторы, готовые вложиться в проект. Как и в случае с Академическим, это будет комплексное освоение территории. То есть девелопер построит не только жилые дома, но и социальную инфраструктуру: школы, детсады, больницу, общественные пространства и места отдыха.

«Главная концепция Академического какая? Мы строили все комплексно. Там самые современные инженерные сети, там самые широкие улицы в Екатеринбурге, а жилое строительство отражает все тенденции и новации рынка. Если мы все это применим в новом районе, не вижу ничего плохого. Но при строительстве Горнощитского будем учитывать те проблемы, с которыми столкнулись при развитии Академического. Прежде всего – транспортную доступность и наличие рабочих мест, – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Во-первых, транспортная развязка в Горнощитском уже сейчас лучше. Она позволит выходить и на ЕКАД, и на межгородское сообщение. Кроме того, генпланом тут предусмотрена городская электричка. Что касается рабочих мест, то они есть уже сейчас. Работает бизнес-парк и логистический комплекс одного из маркетплейсов – это уже 5-7 тысяч рабочих мест с перспективой увеличения до 15 тысяч. Плюс в проекте закладываем рабочие места под создание агрокластера в будущем. В перспективе пяти лет в районе в совокупности может появиться до 43 тысяч рабочих мест».

Известно, что Горнощитский займет 804 гектара (для сравнения Академический – 1,3 гектара). Застройка будет вестись с 2024 по 2035 годы. За 11 лет девелопер планирует построить 4,43 млн кв. м недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м – жилая. Район не будет состоять только из высотных домов. Здесь будут кварталы среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной застройки. В Горнощитском будут жить 123 тысячи человек.

Как и в Академическом, детские сады в новом районе будут находиться в радиусе 300-500 метров от жилья, школы – в радиусе 500-800 метров. Всего планируется построить детсадов на 7 тысяч мест, школ – на 15,4 тысячи мест. Будет свой физкультурно-оздоровительный комплекс, стрелковый парк, музыкальная школа и школа искусств и прочие необходимые для жизни и развития учреждения. Будет в Горнощитском и свой торговый центр. Кроме того, во всех кварталах создадут зоны отдыха, скверы, бульвары для прогулок.

Перспективы нового района оценил бывший мэр Екатеринбурга, а ныне первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий.

«Развитие Екатеринбурга нельзя остановить. В определенный момент появятся и девятый, и десятый районы. Это предполагает и технологическое развитие, и условия жизни новые, и социальное развитие. А где идет развитие комплексное, там приходят и административные решения. Хороший пример показал Академический район. Изначально никто не ставил задачу, чтобы сформировалась новая административная единица. Сначала решали жизненно важные вопросы», – прокомментировал Чернецкий.

Добавим, что основным застройщиком Горнощитского района станет ГК «КОРТРОС», но, как и в Академическом, для реализации масштабного проекта будут привлекать разных девелоперов. Часть соглашений заключат на выставке-форуме 100+TechnoBuild.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»