На строительном форуме показали, чем пахнут современные кварталы: стенд с ароматами Академического вызвал фурор (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге открылся форум 100+TechnoBuild, на котором собираются все профессионалы строительной отрасли не только Урала, но и России. Кроме серьезных обсуждений и презентаций территорий перспективной застройки, есть на выставке и развлечения для посетителей. Одним из самых популярных стендов стал «уголок ароматерапии» от ГК «КОРТРОС». Здесь посетителям предлагали отгадать, какие запахи соответствуют новым кварталам Академического района.

На стенде представлены три стойки с интерьерным парфюмом. Каждый из шести ароматов создан с отсылкой к определенной локации в Академическом. Это строящиеся и заселяемые кварталы «Спутник-1», «Первый Академ», «Олимпика» и «Кварталы Конструктивизма», а также Преображенский парк и будущий Дом детского творчества.

«На моей стойке представлены ароматы, которые ассоциируются с Домом детского творчества и Кварталами конструктивизма. Задача – угадать, к какому объекту относится аромат. Первый – фруктовый, с ванилью (спойлер – к Дому детского творчества), второй – более стойкий, уверенный и насыщенный, присутствуют нотки цитрусов и асфальта (Кварталы конструктивизма», – предлагают девушки посетителям. Тем, кто правильно угадает аромат, дают пробник с понравившимся интерьерным парфюмом.

В первый день выставки возле стенда ГК «КОРТРОС» выстраивались очереди из желающих узнать, чем же могут пахнуть разные локации Академического. Стойки будут работать и в другие дни форума – до 6 октября.

Всего же на 100+TechnoBuild работает три павильона. В первом крупные девелоперы презентуют свои новые проекты и рассказывают об уникальных технологиях, применяемых в строительстве домов. Во втором можно познакомиться с трендами городского и ландшафтного благоустройства и освещения. Здесь представлена городская, парковая и садовая мебель, малые архитектурные формы, детские игровые площадки и так далее. В последнем павильоне выставке по традиции – строительная техника.

Добавим, что в период проведения форума между станцией метро «Ботаническая» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 08:30 до 19:00 будут курсировать автобусы-шаттлы. Интервал движения – 20 минут.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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