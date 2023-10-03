Осужден маньяк, 20 лет назад задушивший в уральском городе пятерых девушек (ФОТО)

В Каменске-Уральском осужден 44-летний Михаил Незнамов. В период с 2000 по 2005 год он убил пятерых девушек, из которых младшей было 17 лет, старшей – 29.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Незнамов признан виновным в убийстве двух или более лиц с целью скрыть преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

«Он знакомился с потерпевшими на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Все женщины были им задушены. При этом для убийства осужденный использовал предметы одежды жертв и имеющийся при нем собачий поводок. Так, одну из своих жертв подсудимый подкараулил в апреле 2000 года у здания школы. Осуждённый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сообщил об обстоятельствах совершённых преступлений. Красногорский районный суд города Каменска-Уральского, путём частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Красногорского районного суда города Каменска-Уральского от 22.10.2007, назначил Михаилу Незнамову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре.

И. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов добавил, что эти убийства долгое время оставались нераскрытыми. В то же время одним из приоритетов работы СК России является расследование преступлений прошлых лет. Поэтому недавно криминалисты обратили внимание на уголовное дело об убийстве девушки, по которому имелись ранее не исследованные вещественные доказательства. Была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой на одном из вещдоков нашли ДНК ранее судимого мужчины. Причастность фигуранта к серии убийств была установлена, в том числе, по идентичности почерка (все потерпевшие были задушены предметами одежды), а также по месту совершения деяний – Каменск-Уральский. Подсудимый под тяжестью улик признал свою вину.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, предполагаемый маньяк был задержан 4 февраля 2023 года сотрудниками уголовного розыска свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа. «Непосредственная заслуга в изобличении подозреваемого принадлежит сыщикам УУР главка Игорю Сологубу, Андрею Похмельнову, Максиму Захарову и их коллеге из полиции Каменска-Уральского Артему Полухину. Помощь полицейским оказал биоматериал, обнаруженный на бюстгальтере одной из жертв. Одна из убитых женщин имела неосторожность в момент нападения сказать о его несостоятельности как мужчины, что послужило причиной мгновенной расправы. Преступления совершались не с целью ограбления. Орудием убийств были колготки, футболка, пояс от куртки и другие детали женской одежды», – рассказал Горелых.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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