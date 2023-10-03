В школе Верхней Салды распылили газовый баллончик, один ребенок в реанимации

В школе № 3 города Верхняя Салда ученик 6 класса распылил аэрозоль из перцового баллончика. Действие произошло в туалете на 3 этаже учебного заведения, пары аэрозоля распространились по другим этажам через вентиляцию. Как пояснили в облпрокуратуре, у детей, попавших под действие вещества, начали слезиться глаза, им стало трудно дышать.

Всего пострадало 9 человек, шестерым помощь была оказана на месте, двоих увезли в детское соматическое отделение, одного – в реанимационное. За состоянием детей следят специалисты территориального центра медицины катастроф: реаниматолог ТЦМК и токсиколог ОДКБ.

«В данный момент, на 16 часов, у ребенка, которого направили в реанимацию, состояние стабилизировалось», – рассказали «Новому Дню» в администрации Верхней Салды.

Сейчас проводятся проверки в связи с распылением баллончика. По данным администрации Верхней Салды, все местные субъекты профилактики правонарушений держат ситуацию под контролем. Как сообщает прокуратура Свердловской области, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Верхняя Салда, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»